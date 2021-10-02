Глава Нижнего Новгорода объявил режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

Пострадали два человека. Они в реанимации. Были эвакуированы 100 жильцов. Взрыв прогремел этим утром. В МЧС сказали, что частично обрушились балкон и межтамбурные перекрытия. Угрозы обрушения несущих конструкций 9-этажного дома нет.