Глава Нижнего Новгорода объявил режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

Пострадали два человека. Они в реанимации. Были эвакуированы 100 жильцов. Взрыв прогремел этим утром. В МЧС сказали, что частично обрушились балкон и межтамбурные перекрытия. Угрозы обрушения несущих конструкций 9-этажного дома нет.
2021-10-02T12:34:00+03:00
2021-10-02T12:34:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:34, 02 октября 2021
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