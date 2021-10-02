В России, по данным оперативного штаба, зафиксировали более 25-ти тысяч новых инфицированных коронавирусом за сутки

Такой же уровень заболеваемости был в июле. В Москве выявлено более 4-х тысяч новых заболевших. По всей стране, по официальным сведениям, за сутки умерли 886 пациентов с коронавирусом. Накануне было 887, что стало максимумом с начала пандемии.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Такой же уровень заболеваемости был в июле. В Москве выявлено более 4-х тысяч новых заболевших. По всей стране, по официальным сведениям, за сутки умерли 886 пациентов с коронавирусом. Накануне было 887, что стало максимумом с начала пандемии.
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…