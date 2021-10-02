Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщает о задержании в Москве журналиста «Комсомольской правды»

По данным организации, это связано с публикацией, в которой знакомый убитого силовиками в Минске Андрея Зельцера положительно о нем отзывается. Под этим текстом стояла фамилия задержанного журналиста Геннадия Можейко. Главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин отказался от комментариев «Эху Москвы». Агентству РИА Новости он сказал, что, по его данным, журналист исчез.

Андрей Зельцер был застрелен сотрудниками КГБ в своей квартире. Ведомство утверждает, что он убил из ружья одного из силовиков, которые вломились к нему домой.