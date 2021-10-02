Бывший президент США Дональд Трамп подал иск в федеральный суд с требованием восстановить его аккаунт в Твиттере

Дональд Трамп хочет обязать социальную сеть разблокировать его страницу, пока он судится за полное возвращение своего аккаунта.

В иске Дональд Трамп подчеркивает, что Твиттер имеет в США исторически беспрецедентную и опасную степень влияния, в том числе при проведении политических дебатов.

Трамп считает, что блокировка профиля произошла под давлением его политических соперников в Конгрессе. Он говорит, что Твиттер безосновательно подвергал цензуре его аккаунт.

Социальная сеть почти год назад навсегда закрыла доступ к учетной записи Дональда Трампа. Кроме того, в январе Facebook и Instagram блокировали его профили на различные сроки.

Это произошло вскоре после того, как сторонники Президента, попытались воспрепятствовать утверждению итогов выборов и штурмовали Капитолий. Администрация Твиттера до сих пор опасается, что заявления экс-президента могут спровоцировать насилие.

В самой компании пока никак не комментировали исковое заявление Трампа. В этой социальной сети у экс-президента было более 88 миллионов подписчиков.