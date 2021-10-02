Власти Украины требуют ответа от Грузии в связи с задержанием своего гражданина Михаила Саакашвили

Глава офиса украинского президента Михаил Подоляк сказал, что Киев примет решение после консультаций на уровне министров иностранных дел, – передает ТАСС.

Тем временем премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил благодарность украинской стороне за плодотворное сотрудничество по делу Саакашвили.

Бывший президент Грузии накануне впервые за 8 лет вернулся на родину, где был заочно приговорен суммарно к 9-ти годам заключения. Его задержали, и под стражей политик, по словам омбудсмена, объявил голодовку. Незадолго до этого Саакашвили призвал граждан активно идти на местные выборы, которые проходят сегодня в стране.

От исхода местных выборов зависит будущее правящей партии Грузии.

