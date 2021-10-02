Актрису Лию Ахеджакову вызвали на допрос в Следственный Комитет

Это связано со спектаклем «Первый хлеб», на который жаловалась организация «Офицеры России».

О том, что к артистке приходил следователь и вызвал её на допрос, Лия Ахеджакова сказала в интервью газете «Московский комсомолец». Актриса отметила, что вся эта ситуация её подкосила, и таких трудностей, как те, которые появились из-за спектакля «Первый хлеб», она не испытывала никогда.

Ахеджакова также рассказала и о страхе выходить на сцену из-за поступавших угроз. Она добавила, что люди, недовольные постановкой, обещали разбрызгать в зрительском зале фекалии, если театр «Современник» не учтёт их требования.

Ранее внесения изменений в постановку добивалась организация «Офицеры России». Её представители увидели оскорбление ветеранов в монологе, который произносит героиня Ахеджаковой. Также в обращениях, которую они писали в прокуратуру и другие органы, сказано, что в спектакле есть пропаганда ценностей ЛГБТ.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку этого спектакля, однако, чем она закончилась, в ведомстве так и не объявили.

Всего постановку «Первый хлеб» показывали в «Современнике» трижды. На этих выходных его сыграют снова — билеты на сайте театра продаются на завтра и на понедельник.