В полицию Тбилиси доставлен владелец квартиры, где накануне задержали бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили

Это сообщили в Службе государственной безопасности.

Вчера Михаил Саакашвили впервые за 8 лет вернулся на родину накануне местных выборов, о которой зависит будущее правящей партии. Ранее его заочно приговорили к Грузии суммарно к 9-ти годам заключения. По словам грузинского омбудсмена, под стражей Саакашвили объявил голодовку. Тем временем глава МИД Украины пообещал поддержку Саакашвили, у которого есть украинское гражданство. В свою очередь, премьер-министр Грузии поблагодарил Киев за сотрудничество по делу Саакашвили.