Правозащитный центр «Весна» сообщает, что задержан журналист российской «Комсомольской правды» Геннадий Можейко. Где он сейчас находится, пока неизвестно. Он был автором статьи об IT-специалисте Андрее Зельцере, который был застрелен сотрудниками КГБ в своей квартире. Ведомство утверждает, что он убил из ружья одного из сотрудников, которые вломились к нему домой.