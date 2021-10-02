Правозащитный центр «Весна» сообщает, что задержан журналист российской «Комсомольской правды» Геннадий Можейко. Где он сейчас находится, пока неизвестно. Он был автором статьи об IT-специалисте Андрее Зельцере, который был застрелен сотрудниками КГБ в своей квартире. Ведомство утверждает, что он убил из ружья одного из сотрудников, которые вломились к нему домой.
2021-10-02T11:34:48+03:00
2021-10-02T12:26:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:34, 02 октября 2021
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