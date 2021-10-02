СК возбудил уголовное дело из-за фото с интимным подтекстом на фоне храма Василия Блаженного

Его будут расследовать по статье об оскорблении чувств верующих, которая предусматривает до 1-го года лишения свободы, – передает источник ТАСС. Снимок выложил в соцсетях блогер из Таджикистана Руслан Бобиев. На нем девушка в куртке с надписью «Полиция» имитирует оральный секс. В четверг их задержали. Бобиева и его подругу Анастасию Чистову признали виновными в неповиновении полиции, им назначили административный арест на 10 суток. Бобиева также суд постановил выдворить за пределы России. Требование посадить пару за решетку ранее появилось в Telegram-канале «Мужское государство».