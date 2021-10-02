СК возбудил уголовное дело из-за фото с интимным подтекстом на фоне храма Василия Блаженного

Его будут расследовать по статье об оскорблении чувств верующих, которая предусматривает до 1-го года лишения свободы, – передает источник ТАСС. Снимок выложил в соцсетях блогер из Таджикистана Руслан Бобиев. На нем девушка в куртке с надписью «Полиция» имитирует оральный секс. В четверг их задержали. Бобиева и его подругу Анастасию Чистову признали виновными в неповиновении полиции, им назначили административный арест на 10 суток. Бобиева также суд постановил выдворить за пределы России. Требование посадить пару за решетку ранее появилось в Telegram-канале «Мужское государство».
2021-10-02T11:33:17+03:00
2021-10-02T11:33:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 02 октября 2021
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