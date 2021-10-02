«Комсомольская правда» сообщила, что актрису Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет

По сведения издания, об этом она рассказала на открытии нового сезона театра «Современник» и затем подтвердила газете «Московский комсомолец». По словам Ахеджаковой, вызов в СК был связан с жалобой организации «Офицеры России» за оскорбление ветеранов в спектакле «Первый хлеб», где актриса играет главную роль. Ахеджакова сказала МК, что актерам угрожают разбрызгивать в театре фекалии, если они не изменят постановку.
2021-10-02T11:32:37+03:00
2021-10-02T11:32:37+03:00
https://echo.msk.ru/news/2913070-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:32, 02 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…