«Комсомольская правда» сообщила, что актрису Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет

По сведения издания, об этом она рассказала на открытии нового сезона театра «Современник» и затем подтвердила газете «Московский комсомолец». По словам Ахеджаковой, вызов в СК был связан с жалобой организации «Офицеры России» за оскорбление ветеранов в спектакле «Первый хлеб», где актриса играет главную роль. Ахеджакова сказала МК, что актерам угрожают разбрызгивать в театре фекалии, если они не изменят постановку.