В России выявлено 25 219 случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 886 смертей от коронавируса – на один летальный случай меньше, чем накануне. Вчера был максимум с начала пандемии. По данным штаба по коронавирусу, заболевших зафиксировано более 25-ти тысяч, из них 4 тысячи новых случаев в Москве. Это стало максимумом с середины июля.