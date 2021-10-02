В России выявлено 25 219 случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 886 смертей от коронавируса – на один летальный случай меньше, чем накануне. Вчера был максимум с начала пандемии. По данным штаба по коронавирусу, заболевших зафиксировано более 25-ти тысяч, из них 4 тысячи новых случаев в Москве. Это стало максимумом с середины июля.
2021-10-02T11:31:38+03:00
2021-10-02T12:02:48+03:00
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11:31, 02 октября 2021
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