В Осло начался Чемпионат мира по спортивной борьбе

Российские спортсмены из-за санкций в связи с допинговым скандалом будут выступать на турнире без государственного флага и гимна в качестве команды Федерации спортивной борьбы России. Накануне стало известно, что сборную сняли с рейса из Амстердама в Осло из-за отсутствия масок. Тренеры и спортсмены вылетели другим рейсом. Главный тренер Дзамболат Тедеев сказал агентству ТАСС, что, когда их вывели из самолета, снаружи стояли человек 40 с пистолетами и электрошокерами. Тренер добавил, что его подопечные ни с кем бороться не пытались.