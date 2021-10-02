В Осло начался Чемпионат мира по спортивной борьбе

Российские спортсмены из-за санкций в связи с допинговым скандалом будут выступать на турнире без государственного флага и гимна в качестве команды Федерации спортивной борьбы России. Накануне стало известно, что сборную сняли с рейса из Амстердама в Осло из-за отсутствия масок. Тренеры и спортсмены вылетели другим рейсом. Главный тренер Дзамболат Тедеев сказал агентству ТАСС, что, когда их вывели из самолета, снаружи стояли человек 40 с пистолетами и электрошокерами. Тренер добавил, что его подопечные ни с кем бороться не пытались.
2021-10-02T11:05:35+03:00
2021-10-02T11:05:35+03:00
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11:05, 02 октября 2021
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