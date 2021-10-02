Власти Венесуэлы заявили, что банки страны почти полностью возобновили работу после деноминации

В четверг управление по контролю за банковским сектором предупредило, что финансовая система останавливает работу для адаптации к новым деньгам. Со вчерашнего дня в оборот были введены новые купюры, с которых убрали шесть нулей. По данным Центробанка Венесуэлы, в прошлом году инфляция в стране составила почти 3000%.