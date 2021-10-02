Власти Венесуэлы заявили, что банки страны почти полностью возобновили работу после деноминации

В четверг управление по контролю за банковским сектором предупредило, что финансовая система останавливает работу для адаптации к новым деньгам. Со вчерашнего дня в оборот были введены новые купюры, с которых убрали шесть нулей. По данным Центробанка Венесуэлы, в прошлом году инфляция в стране составила почти 3000%.
2021-10-02T11:04:52+03:00
2021-10-02T11:04:52+03:00
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11:04, 02 октября 2021
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