Российский бизнесмен Олег Тиньков должен заплатить штраф полмиллиарда долларов для урегулирования претензий с властями США.

Сумма в 506 миллионов долларов, которую владельца российского банка «Тинькофф» могут обязать заплатить в американскую госказну, складывается из подсчитанных налоговых потерь США.

О том, что Тиньков договорился о заключении мирового соглашения с властями Америки, стало известно еще в сентябре, однако тогда условия договора не были ясны до конца. Теперь, после их объявления, суду предстоит утвердить все пункты на отдельном заседании. Олег Тиньков в ходе слушаний признал вину только по одному обвинению – сокрытие части дохода.

Министерство юстиции Америки обвиняет банкира в том, что при отказе от американского гражданства в 2013 году он предоставил недостоверную налоговую отчетность и скрыл доходы примерно на миллиард долларов. Мировое соглашение также предусматривает ограничение свободы. Но в качестве этого наказания Тинькову засчитают время его пребывания в Лондоне, когда он, по решению суда, был ограничен в перемещениях. Бизнесмену неоднократно грозили экстрадицией в Соединенные Штаты, однако этот процесс откладывался, в том числе из-за борьбы банкира с лейкемией.

Ожидается, что окончательное решение по мировому соглашению будет вынесено судом 29 октября.