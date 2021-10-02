Российские власти ожидают официального подтверждения задержания бизнесмена Тельмана Исмаилова в Черногории

Миллиардер находился в столице государства Подгорице, где и произошло задержание на основании соответствующего ордера. Об этом стало известно накануне. Россия объявила бизнесмена в международный розыск. Власти обвиняют Исмаилова в организации убийства – 5 лет назад на Новорижском шоссе были расстреляны 2 владельца торговых комплексов.

Экс-владелец Черкизовского рынка также обвиняется в организации похищения человека. По данным следствия, пострадавшим стал певец Авраам Руссо. По словам артиста, 14 лет назад он был избит в центре Москвы, а затем вывезен в загородный дом Исмаилова, который в то время был продюсером исполнителя. Бизнесмен все обвинения отрицает. Следственный комитет сообщает, что сейчас в ведомстве ждут документального подтверждения задержания, чтобы начать процесс экстрадиции.

Исмаилову может грозить длительный срок заключения, вплоть до пожизненного лишения свободы.