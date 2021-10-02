Петиция за отмену закона об иностранных агентах набрала уже свыше 150 тысяч подписей

Документ появился на сайте Сhange.org около двух с половиной недель назад и, по оценкам ресурса, может стать самым подписываемым. Авторы обращения, среди которых немало СМИ, называют закон дискриминационным и неправомерным. Кроме того, они отмечают, что с момента его принятия девять лет назад, с каждым годом законодательтсво только ужесточается. При этом власти неоднократно обещали скорректировать его правоприменение. По мнению авторов петиции, нынешняя ситуация приводит к тому, что многие организации вынуждены закрыться, а это ущемляет права граждан на доступ к независимым источникам информации. Остальные же издания теряют рекламодателей и источники финансирования.

Под документом уже подписались такие СМИ, как «Медуза», «Медиазона», «ОВД-Инфо» и «The Insider». Всех их власти уже признали иноагентами. Кроме того, петицию поддержали радиостанция «Эхо Москвы», правозащитный проект «Комитет против пыток», а также правозащитный центр «Мемориал», который власти также считают иностранным агентом.

На данный момент в списке иностранных агентов числится свыше 150 различных проектов, изданий и частных лиц.