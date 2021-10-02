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10:35, 02 октября 2021

В правительстве Эквадора сообщили, что помилуют 2 тысячи человек из-за того, что переполнены тюрьмы

В конце сентября в результате беспорядков погибли 118 заключенных, пострадали более 70-ти. Амнистируют планируют в первую очередь пожилых людей, женщин и неизлечимо больных пациентов, – передает РИА Новости.

Тюрьмы в Эквадоре рассчитаны на 30 тысяч человек, сейчас в них содержится около 40 тысяч.  


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