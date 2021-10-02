В правительстве Эквадора сообщили, что помилуют 2 тысячи человек из-за того, что переполнены тюрьмы

В конце сентября в результате беспорядков погибли 118 заключенных, пострадали более 70-ти. Амнистируют планируют в первую очередь пожилых людей, женщин и неизлечимо больных пациентов, – передает РИА Новости.



Тюрьмы в Эквадоре рассчитаны на 30 тысяч человек, сейчас в них содержится около 40 тысяч.