Суд в Париже накануне назначил дату приговора бывшему помощнику президента Франции Эммануэля Макрона на 5-е ноября

Александру Беналля предъявлено в общей сложности 12 обвинений, включая насильственные действия против демонстрантов, вмешательство в работу полиции и незаконное использование дипломатических паспортов. Прокуратура запросила для него полтора года лишения свободы условно.
2021-10-02T10:34:58+03:00
2021-10-02T10:34:58+03:00
https://echo.msk.ru/news/2913048-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:34, 02 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…