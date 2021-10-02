Президент Владимир Путин наградил виолончелиста Сергея Ролдугина орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени. Согласно указу, который был накануне опубликован, музыкант отмечен за большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Путин и Ролдугин – давние знакомые. Президент называл виолончелиста своим другом. Ролдугин говорил, что является крестным отцом одной из дочерей главы государства. Музыкант также фигурировал в расследовании о так называемом «панамском досье», как владелец офшорной компании, через которую проходили миллиарды долларов.