Петиция за отмену закона об иностранных агентах к этому утру набрала более 150-ти тысяч подписей

Обращение было размещено на сайте Change.org в середине сентября. Его авторы называют законодательство об иноагентах дискриминационным и подчеркивают, что оно противоречит Конституции. Петицию подписал ряд правозащитных организаций и СМИ, в том числе телеканал «Дождь», издания «Медуза» и «Медиазона», которых власти считают иностранными агентами, а также радиостанция «Эхо Москвы».

