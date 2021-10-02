Работа британского художника Бэнкси «Девочка с шаром» выставлена на аукцион «Кристи» в Лондоне

Это одна из 25-ти копий не сохранившего оригинала произведения, которые были созданы в 2005-м году на холстах. Полотно предварительно оценивают в сумму от 3-х до 5-ти миллионов долларов. В мае тот же аукционный дом продал в Гонконге две работы Бэнкси за 8 миллионов долларов.
2021-10-02T10:06:21+03:00
2021-10-02T10:06:21+03:00
https://echo.msk.ru/news/2913036-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:06, 02 октября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ФСБ утвердила перечень информации, за передачу которой за рубеж могут признать иностранным агентом Сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической и стратегической обстановки, о материально-техническом и финансовом обеспечении войск, дислокации и их численности, персональные данные военных…