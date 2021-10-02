Работа британского художника Бэнкси «Девочка с шаром» выставлена на аукцион «Кристи» в Лондоне

Это одна из 25-ти копий не сохранившего оригинала произведения, которые были созданы в 2005-м году на холстах. Полотно предварительно оценивают в сумму от 3-х до 5-ти миллионов долларов. В мае тот же аукционный дом продал в Гонконге две работы Бэнкси за 8 миллионов долларов.