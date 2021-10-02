Трамп требует от Twitter временно восстановить его учетную запись

Бывший президент США Дональд Трамп требует от соцсети Twitter временно восстановить его учетную запись. Иск направлен в федеральный суд штата Флорида, — передает агентство Bloomberg. Параллельно Трамп судится за полное возвращение аккаунта. Его заблокировали крупнейшие соцсети после того, как сторонники действующего на тот момент президента штурмовали в начале января здание Капитолия. После этого сотни подозреваемых были задержаны.