Трамп требует от Twitter временно восстановить его учетную запись

Бывший президент США Дональд Трамп требует от соцсети Twitter временно восстановить его учетную запись. Иск направлен в федеральный суд штата Флорида, — передает агентство Bloomberg. Параллельно Трамп судится за полное возвращение аккаунта. Его заблокировали крупнейшие соцсети после того, как сторонники действующего на тот момент президента штурмовали в начале января здание Капитолия. После этого сотни подозреваемых были задержаны.
2021-10-02T10:05:58+03:00
2021-10-02T10:05:58+03:00
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10:05, 02 октября 2021
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