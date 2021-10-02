Япония выразила протест России из-за подготовки к военным учениям на Курильских островах

Протест японских властей связан с учениями российского флота, которые пройдут в акватории острова Кунашир на следующей неделе. Об этом сообщает газета «Санкэй симбун».

Манёвры начнутся в понедельник и продлятся до девятого октября. По данным издания, в Токио считают, что в рамках учений каждый день будут проводиться стрельбы, и что российский флот намерен отрабатывать у островов запуск ракет.

В этом году Токио неоднократно выражала протесты из-за различных военных учений на Курильских островах. Например, это происходило в августе, июле и феврале. Также, несколько недель назад министерство обороны Японии сообщило, что российский самолёт Ан-26 дважды нарушил воздушное пространство страны у северного острова Хоккайдо. Токио призвал Москву не допустить повторения подобных нарушений.

Поводом для споров является принадлежность четырёх островов южной Курильской гряды. В Токио считают, что Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — это северные территории Японии, в то время как Москва получила контроль над ними по результатам Второй Мировой Войны.