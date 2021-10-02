В результате взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде, по данным властей, несущие конструкции не пострадали

Сообщается о двух пострадавших, их уже доставили в больницу. По данным регионального минздрава, у одной из них обожжено 95% тела, у второго – около 35%, они в реанимации. Еще около 100 человек эвакуировали из дома. Сейчас власти готовят для них пункт временного размещения.

По данным МЧС, в результате взрыва газа в квартире на последнем этаже девятиэтажки частично обрушился балкон и межтамбурные перекрытия квартиры. Возгорания нет. Судя по видео, которые публикуют в социальных сетях очевидцы, сейчас территория, где произошло ЧП, оцеплена, на земле разбросаны оконные рамы и разбитое стекло. Местные жители также утверждают, что обрушился лифт, однако официально эта информация пока не подтверждается.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

За последний месяц это уже не первый случай взрыва газа в жилом доме. Аналогичные сообщения поступают почти ежедневно из различных городов России.