Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку после ареста в родной стране, куда приехал перед муниципальными выборами. Он вернулся в Грузию спустя восемь лет. Правящая партия обвинила политика в попытке устроить переворот.

Михаил Саакашвили прямо из тюрьмы призвал сторонников идти на местные выборы. Они проходят сегодня, их результаты могут повлиять на судьбу правящей партии «Грузинская мечта». По словам Саакашвили свобода Грузии зависит от активности и борьбы в ближайшие дни тех, кто его поддерживает. Политик помещён в тюрьму города Рустави неподалёку от Тбилиси. Вчера его задержали и отправили за решётку. Перед этим Саакашвили рассказал на своей страничке в фейсбуке, что приехал в Батуми и пообещал сторонникам основанной им партии Единое национальное движение, что очень скоро они отпразднуют победу. Власти не раз отрицали приезд Саакашвили в Грузию, где он заочно осуждён по двум уголовным делам. После ареста экс-президент объявил голодовку. В правящей партии Грузинская мечта утверждают, что он хотел устроить переворот. Власти Грузии также обещали предоставить Киеву детали задержания Саакашвили, напомню, что уехав из родной страны, он долго работал на Украине, руководил Одесской областью, а при Владимире Зеленском стал главой комитета национального совета реформ.

Саакашвили возглавлял Грузию почти 10 лет. На родине ему грозит почти такой же срок. Президент страны сказала, что не намерена помиловать Саакашвили, впрочем, его адвокаты не исключили этой возможности.