Британские власти вновь расследуют деятельность бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона, – пишет газета Financial Times. Управление, которое регулирует деятельность лоббистов, заподозрило политика в нарушении правил. Первая проверка была в марте, тогда нарушений не выявили.