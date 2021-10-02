Британские власти вновь расследуют деятельность бывшего премьер-министра Дэвида Кэмерона, – пишет газета Financial Times. Управление, которое регулирует деятельность лоббистов, заподозрило политика в нарушении правил. Первая проверка была в марте, тогда нарушений не выявили.
2021-10-02T09:34:44+03:00
2021-10-02T09:34:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:34, 02 октября 2021
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