Как передает телеканал CNN, это будет первый штат США, который принял такую меру. Без прививки не допустят к очным занятиям. Сначала прививать будут детей старше 12-ти лет. От остальных возрастных групп потребуют вакцинацию, когда медицинский регулятор одобрит для них применение препаратов.
Губернатор Калифорнии объявил обязательную вакцинацию от коронавируса для школьников
Как передает телеканал CNN, это будет первый штат США, который принял такую меру. Без прививки не допустят к очным занятиям. Сначала прививать будут детей старше 12-ти лет. От остальных возрастных групп потребуют вакцинацию, когда медицинский регулятор одобрит для них применение препаратов.