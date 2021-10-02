Губернатор Калифорнии объявил обязательную вакцинацию от коронавируса для школьников

Как передает телеканал CNN, это будет первый штат США, который принял такую меру. Без прививки не допустят к очным занятиям. Сначала прививать будут детей старше 12-ти лет. От остальных возрастных групп потребуют вакцинацию, когда медицинский регулятор одобрит для них применение препаратов.

