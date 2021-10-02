Спасатели в подмосковной Балашихе продолжают тушить пожар на складе с топливом

Этим утром в МЧС отчитались о том, что распространение огня остановлено. Площадь пожара превысила полторы тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.
2021-10-02T09:33:53+03:00
2021-10-02T09:33:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:33, 02 октября 2021
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