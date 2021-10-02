Власти Нижегородской области сообщили, что взрыв газа не повредил несущие конструкции жилого дома

По данным МЧС, пострадали два человека. Среди них женщина, у которой 95% ожогов поверхности тела. 100 жильцов были эвакуированы. В 9-этажном доме частично обрушились балкон и межтамбурные перекрытия, – передает РИА Новости. Губернатор Глеб Никитин поручил городской администрации разместить жильцов.