Власти Грузии пообещали предоставить Украине детали задержания политика Михаила Саакашвили

Это сообщил сегодня утром глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. По его словам, бывший президент Грузии накануне впервые за 8 лет вернулся на родину для попытки совершить госпереворот. Сначала власти страны неоднократно отрицали приезд Саакашвили, но потом он был задержан. Ранее бывший лидер был заочно приговорен к Грузии суммарно к 9-ти годам тюрьмы. По двум делам приговоры еще не вынесены.

В Грузии сегодня проходят местные выборы, от результата которых зависит судьба правящей партии.