В Катаре впервые в истории государства сегодня пройдут выборы в парламент

Выбирать членов Консультативного совета, Маджлис аш-Шура, граждане Катара будут впервые, хотя право на это они получили еще около 20 лет назад, но по разным причинам выборы переносили. Раньше депутатов назначал правящий эмир. Он и сейчас будет делегировать некоторых представителей, однако только треть от общего числа. Оставшихся изберут по итогам сегодняшних выборов, которые пройдут в 30 округах, от каждого по одному депутату. Они не должны быть представителями какой-либо партии, так как в Катаре они находятся под запретом. Предполагается, что после этого избирать парламент граждане будут каждые 4 года, то есть существовавшая ранее практика продления эмиром полномочий Консультативного совета уйдет в прошлое. Катарские власти рассчитывают, что переход к демократической системе формирования представительства позволит населению больше участвовать в жизни страны.

Полномочия парламента Катара стали одними из наиболее широких в странах Персидского залива.