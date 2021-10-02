Уголовное дело возбудили по факту взрыва газа в Нижнем Новгороде

Его расследуют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на СК. Этим утром взрыв прогремел в многоквартирном жилом доме. По данным МЧС, пострадали два человека, сто эвакуированы.