Уголовное дело возбудили по факту взрыва газа в Нижнем Новгороде

Его расследуют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на СК. Этим утром взрыв прогремел в многоквартирном жилом доме. По данным МЧС, пострадали два человека, сто эвакуированы.
2021-10-02T09:02:29+03:00
2021-10-02T09:02:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:02, 02 октября 2021
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