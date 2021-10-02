Автомобиль «Порше» рано утром врезался в центре Москвы в здание школы

Как передает ТАСС со ссылкой на источник, это произошло на Сретенке, информации о пострадавших нет. Получило ли какой-либо ущерб здание учебного заведения, не уточняется.
2021-10-02T08:35:05+03:00
2021-10-02T08:35:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:35, 02 октября 2021
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