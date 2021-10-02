В финале телешоу «Голос 60+» победил 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Серебряков

Как сообщил Первый канал, в зрительском голосовании он набрал 79,5% голосов. Победителю проекта вручили 1 миллион рублей и сертификат на запись сольной песни
2021-10-02T08:34:45+03:00
2021-10-02T08:34:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:34, 02 октября 2021
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