Официальное число смертей от коронавируса в США превысило 700 тысяч человек

Это данные американского университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

В России, по данным оперативного штаба по коронавирусу, от новой инфекции скончались более 200 тысяч человек. Росстат фиксирует более высокую смертность. В последней сводке ведомства, которая появилась в конце августа, говорилось, что только за июль в России умерли с коронавирусом 50 тысяч человек. Накануне четвертый день подряд был зафиксирован максимум с начала пандемии – 887 смертей за сутки.