В Грузии началось голосование на местных выборах, от которых зависит судьба правящей партии

Если она не наберет 43% голосов в общем по стране, то в соответствии с соглашением с оппозицией должна назначить на весну новые выборы. Накануне в Грузию впервые за 8 лет прибыл бывший президент Михаил Саакашвили, который призвал к массовым протестам после голосования. Власти сначала отрицали его приезд, потом задержали. Саакашвили, по словам адвоката, объявил голодовку. Ранее ему на родине заочно вынесли два приговора с тюремными сроками.

