В СК ожидают подтверждения задержания в Черногории бизнесмена Тельмана Исмаилова

В ведомстве сказали РИА Новости, что у них в производстве находится уголовное дело в отношении бывшего владельца столичного Черкизовского рынка. Тельмана Исмаилова обвиняют в организации убийства двух предпринимателей. По информации СМИ, он был задержан по запросу России.

