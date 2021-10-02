Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде, только что сообщили в МЧС. В ведомстве это назвали «хлопком газовоздушной смеси», пострадали два человека, сто жильцов эвакуированы, передает ТАСС. По данным спасателей, несущие конструкции не нарушены, произошло частичное обрушение балкона и межтамбурных перекрытий.