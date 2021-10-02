Президент Владимир Путин подписал указ о первом заседании Госдумы

Оно состоится в середине месяца.

12-ого октября должно пройти первое пленарное заседание депутатов Государственной Думы. Это следует из решения президента. Указ позволил VIII созыву собраться раньше, чем через тридцать дней после избрания. Как отмечал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, приоритетом осенней сессии станет бюджет.

Также накануне стало известно о том, что президент освободил от должности детского омбудсмена Анну Кузнецову. Она — единственный человек из первой пятёрки партийного списка «Единой России», который перешел в Госдуму после победы на выборах. Остальные, среди которых врач Денис Проценко, а также министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, официально отказались от мандатов на этой неделе.

Помимо этого, президент также освободил от должности и своего советника Владимира Васильева, который также теперь будет заседать в Госдуме.

Выборы в Госдуму закончились 19-ого сентября. «Единая Россия», как объявили в ЦИК, набрала на них более 49 процентов голосов.