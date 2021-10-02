В Москве сегодня вспоминают нижегородскую журналистку Ирину Славину, которая покончила с собой из-за репрессий. В годовщину ее смерти траурная акция состоится возле постоянного представительства Нижегородской области.

Сопредседатель профсоюза журналистов и работников СМИ Светлана Русова рассказала, что акция будет исключительно траурной и памятной

2 октября прошлого года главный редактор интернет-издания «Коза.Пресс» совершила акт самосожжения около здания МВД в Нижнем Новгороде. Она скончалась на месте. Ей было 47 лет. Перед этим Славина написала в Facebook, что просит винить в своей смерти Российскую Федерацию. До этого журналистка рассказала о бесцеремонном утреннем обыске в своей квартире по политическому делу, по которому она проходила лишь свидетелем.