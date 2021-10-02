Спикер парламента Грузии Кахабер Кучава не ожидает обострения отношений с Украиной из-за задержания Михаила Саакашвили

Экс-президент Грузии, который последние годы проживал на Украине и получил там гражданство, вернулся на родину в преддверии выборов в местные органы власти, несмотря на угрозу ареста. В Грузии против него ранее было возбуждено несколько уголовных дел. По двум из них он был приговорен к трем и к шести годам тюрьмы. Минувшим вечером его задержали. Сейчас он находится в тюрьме города Рустави и, как сообщается, объявил голодовку в знак протеста. До этого он призвал грузин идти голосовать, а затем выходить на акцию протеста.

На этом фоне в стране час назад открылись избирательные участки.

Муниципальные выборы обычно привлекают меньше внимания, но в этот раз интерес к ним возрос после сообщений о возвращении в Грузию спустя 8 лет бывшего президента Михаила Саакашвили. Он является основателем оппозиционной партии «Единое национальное движение», которая по опросам занимает второе место по популярности в стране. Интриги добавляет и договор подписанный в апреле при посредничестве Евросовета, согласно которому, если правящая партия «Грузинская мечта» получит менее 43% голосов в ходе этого голосования, то в стране будут назначены новые парламентские выборы. С результатами прошлых оппозиция не согласилась и обвиняла власти в фальсификациях. Договор назывался попыткой выйти из политического кризиса, однако его статус не совсем ясен. В начале июля правящая партия объявила, что он аннулирован, так как не вся оппозиция официально с такими условиями согласилась, но незадолго до выборов последний из участников договора свою подпись оставил. Имеет ли все еще документ юридическую силу, неизвестно.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал выборы референдумом об отрешении от власти как самой правящей партии «Грузинская мечта», так и ее основателя Бидзины Иванишвили, несмотря на то, что Иванишвили официально из политики ушел.