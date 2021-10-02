Лукашенко назвал ложью информацию о передаче Киевом данных о задержанных на территории республики 33 россиянах

«Никто ни из Украины, ни из России по этому вопросу не звонил», — сказал Лукашенко, отвечая на вопрос CNN. По его словам, он получил сведения от собственных спецслужб.

Россияне, которых белорусский КГБ назвал бойцами ЧВК Вагнера, были задержаны летом прошлого года в пригороде белорусской столицы. Минск обвинил их в подготовке теракта и массовых беспорядков. Украина требовала выдать ей часть задержанных, поскольку подозревала их в участии в конфликте в Донбассе. Однако Минск снял с россиян все обвинения и передал Москве.