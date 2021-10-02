Пассажирский поезд столкнулся с «Камазом» на переезде в Пензенской области

В результате локомотив и три вагона сошли с рельсов. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

Авария случилась в Лунинском районе. По предварительным данным, никто не пострадал. Как сообщают РИА со ссылкой представителя экстренных служб, поезд следовал из Адлера в Томск. В нем находилось более 330 пассажиров

Накануне произошло столкновение самолета авиакомпании «Победа» с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани. Никто не пострадал. Повреждено крыло самолета. Транспортная прокуратура организовала проверку. В авиакомпании назвали причиной случившегося халатность наземных служб.