В Германии, как ожидается, продолжатся консультации по формированию коалиции в Бундестаге

По итогам выборов в парламент, ни одна из немецких партий не получила права в одиночку сформировать правительство. Крупнейшие политические силы страны ищут союзников для создания коалиции. Сегодня представители либеральной СвДП планируют провести переговоры с консервативным блоком ХДС/ХСС. Последние на минувших выборах показали худший результат в истории и уступили лидерство Социал-демократам, которые в свою очередь, собираются встретиться с представителями «зелёных» в воскресенье.

В эко-партии готовы к диалогу со всеми политическими силами. Но вероятнее всего, коалиция будет сформирована по системе «Светофор». В неё могут войти «Зелёные», Социал-демократы и СвДП. Представители ХДС/ХСС готовы объединиться почти со всеми малыми партиями. Однако, некоторые эксперты говорят, что практически никто не готов создавать коалицию с «христианами» из-за их консервативных взглядов.

Выборы в Бундестаг прошли в минувшие выходные. Победу одержала фракция Социал-демократов. Они обошли блок экс-канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС на 1,5 процента. Основным кандидатом на пост преемника Меркель называют лидера СДПГ— Олофа Шольца.