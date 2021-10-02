Британские военные подключатся к разрешению топливного кризиса в стране. С понедельника они начнут доставлять бензин на АЗС. Об этом говорится в заявлении правительства Соединенного Королевства. Принимаются и другие меры, которые позволят обеспечить визами водителей бензовозов из-за рубежа.

Власти подчеркивают, что запасы топлива в стране остаются высокими, а проблемы с поставками постепенно решаются на фоне снижения возникшего на прошлой неделе ажиотажного спроса. При этом, по данным Ассоциации розничной торговли топливом, в пятницу бензин по-прежнему отсутствовал на четверти британских заправок, а на 27% можно было найти только один вид топлива. Британцы начали панически скупать бензин на прошлой неделе, когда нефтяная компания BP закрыла ряд своих АЗС из-за проблем с поставками топлива. В корпорации объяснили это нехваткой водителей бензовозов, с которой в последнее время сталкиваются и другие топливные компании.