Число умерших от последствий коронавируса в США превысило 700 тысяч. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса. По его информации, всего в стране на данный момент зафиксировано свыше 43 миллионов 615 тысяч случаев заражения COVID-19. Соединенные Штаты по обоим показателям находятся на первом месте в мире.