Число умерших от последствий коронавируса в США превысило 700 тысяч. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса. По его информации, всего в стране на данный момент зафиксировано свыше 43 миллионов 615 тысяч случаев заражения COVID-19. Соединенные Штаты по обоим показателям находятся на первом месте в мире.
2021-10-02T05:10:02+03:00
2021-10-02T05:10:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:10, 02 октября 2021
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