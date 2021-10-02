Япония выразила протест России в связи с предстоящими учениями российских вооруженных сил в акватории острова Кунашир

Япония выразила протест России в связи с предстоящими в октябре учениями российских вооруженных сил в акватории острова Кунашир. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета «Санкэй». Как утверждает издание, Москва уведомила Токио о готовящихся учениях в конце сентября.

Россия и Япония много десятилетий продолжают консультации по поводу мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность нескольких островов. Москва неоднократно подчеркивала, что российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.