В Москве сегодня вспоминают нижегородскую журналистку Ирину Славину, которая покончила с собой из-за репрессий. В годовщину ее смерти траурная акция состоится возле постоянного представительства Нижегородской области. Участники мероприятия возложат цветы и зажгут свечи, а также напомнят, что стало причиной трагедии, сообщает Профсоюз журналистов и работников СМИ.

Нижегородские власти не согласовали акцию в честь памяти журналистки Ирины Славиной. Об этом сообщил «Эху» главный редактор приволжского отделения агентства «Федерал Пресс» Александр Токарев.

2 октября прошлого года главный редактор интернет-издания «Коза.Пресс» совершила акт самосожжения около здания МВД в Нижнем Новгороде. Она скончалась на месте. Ей было 47 лет. Перед этим Славина написала в Facebook, что просит винить в своей смерти Российскую Федерацию. До этого журналистка рассказала о бесцеремонном утреннем обыске в своей квартире по политическому делу, по которому она проходила лишь свидетелем.