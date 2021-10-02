НАСА и SpaceX объявили дату отправки Crew Dragon к МКС. Космический корабль с астронавтами на борту полетит 30 октября. Воскресенье, 31 октября, останется резервной датой на случай, если понадобится вторая попытка. Запуск осуществят с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

В длительную научную миссию отправятся немецкий космонавт Матиас Маурер, а также астронавты НАСА Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Баррон.