Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко назвал фантазией утверждения о спланированной спецслужбами посадке самолета Ryanair в Минске. Об этом он сказал в интервью телекомпании Си-эн-эн. Лукашенко отметил, что готов лично гарантировать полную безопасность полетов над Белоруссией, но если он сам и правоохранительные органы будут видеть угрозу белорусскому государству, то они посадят любой самолет, будь то Великобритании или США. По словам Лукашенко, так поступят и другие государства, поэтому он не исключение. О задержанном главном редакторе оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романе Протасевиче он говорить отказался, предложив журналисту Мэтью Чансу лично с ним побеседовать. Протасевич был задержан в мае этого года после принудительной посадки самолета, на котором он летел из Афин в Вильнюс.